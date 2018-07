Médicos administram oxigênio a Mubarak durante a noite As condições de saúde do ex-presidente do Egito Hosni Mubarak se deterioraram tanto que os médicos tiveram de constantemente administrar oxigênio para ele durante a noite, disseram fontes na prisão de Torah, no Cairo, onde o ex-líder cumpre prisão perpétua. Elas afirmaram que o ex-presidente precisou receber oxigênio durante a noite e inclusive na manhã desta quinta-feira. Disseram que Mubarak, de 84 anos, continua a sofrer com problemas de respiração, pressão alta e depressão.