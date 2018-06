Médicos cubanos que fugiram da Venezuela protestam por visto dos EUA

Os profissionais de saúde afirmam que estão com medo de que o atraso no processo de seus vistos, que estão dentro de um programa de 2006 que visa atrair talentos na área da medicina, pode ser um sinal de que o presidente dos EUA, Barack Obama, planeja acabar com o incentivo como parte de sua campanha para normalizar as relações diplomáticas com Cuba.

Usando jalecos e portando seus diplomas, os médicos cubanos se juntaram em uma praça em Bogotá e muitos descreveram que as péssimas condições e tratamento na Venezuela estão levando muitos cubanos a atravessar a fronteira para a Colômbia em busca de um novo começo nos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.