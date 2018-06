Médicos de ONG são sequestrados no sertão afegão Dois médicos estrangeiros e três dos seus colegas afegãos foram sequestrados em uma região remota no nordeste do Afeganistão, perto da China, disseram funcionários do governo afegão nesta quarta-feira. Abdul Maroof Rasikh, porta-voz do governador da província de Badakhshan, disse que ainda não está claro quem sequestrou os cinco. Ele disse que os cinco foram sequestrados na terça-feira, quando viajavam a cavalo entre os distritos de Yaftal e Ragh, a cerca de 90 quilômetros da capital da província, Faizabad.