Médicos egípcios dizem que saúde de Mubarak piorou Integrantes da equipe médica que cuida do ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, disseram que a saúde do antigo líder piorou. Os funcionários do hospital militar no Cairo, onde Mubarak está internado, disseram que a situação piorou após o anúncio, no domingo, que o candidato da Irmandade Muçulmana, Mohammed Morsi, havia vencido a eleição presidencial no Egito.