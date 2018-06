Médicos protestam por salários melhores na Romênia

Os profissionais exigem que o governo aumente os gastos para saúde em 4% a 6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O Colegiado Romeno de Médicos alega que cerca de três mil pessoas emigram todos os anos para trabalhar em outros países onde podem conseguir salários e condições de trabalho melhores.

Os doutores iniciantes ganham menos de 200 euros (US$ 275) por mês. Pagamentos informais e subornos são frequentes no sistema de saúde romeno. Fonte: Associated Press.