Médicos recém-formados combatem a covid em zona rebelde síria

AZAZ, SÍRIA - Quando Mohamed retomou seus estudos de medicina na região rebelde do noroeste da Síria em 2014, seu objetivo era ajudar as vítimas da guerra. Com o diploma em mãos, ele está agora na vanguarda da luta contra a pandemia.

Aos 29 anos, Mohamed Mustafa al Mohamed planejou acima de tudo tratar os feridos das devastadoras ofensivas do regime de Bashar al-Assad e seu aliado russo, regularmente lançadas contra o último grande reduto jihadista rebelde de Idlib e os territórios insurgentes vizinhos.

Leia Também Como dois jovens com deficiências se ajudam para sobreviver à guerra síria

No entanto, em março passado, um cessar-fogo precário interrompeu as hostilidades no momento em que a covid-19 estava começando a se espalhar pelo mundo.

“Estamos perante um novo e difícil desafio, ainda mais pela falta de meios e pela superpopulação das nossas regiões”, afirmou Mohamed à Agência France-Presse durante sua formatura em Azaz, cidade fronteiriça com a Turquia. “A ameaça é significativa”, disse, referindo-se à pandemia global.

No noroeste da Síria, 16.002 casos de infecção por covid-19 e 166 mortes foram oficialmente registrados na província de Idlib, mas também em outros territórios insurgentes vizinhos, especialmente na região de Aleppo.

"Setor médico devastado"

Na região de Idlib, onde cerca de metade dos três milhões de habitantes estão desabrigados, muitas vezes vivendo em campos superlotados, as ONGs temem a rápida disseminação do coronavírus.Uma situação que pode ser catastrófica em territórios com suas infraestruturas médicas devastadas pelo conflito, que começou em 2011.

Além disso, cerca de 70% do pessoal médico da Síria fugiu para o exterior para escapar dos combates, segundo a ONU.

Mohamed faz parte da primeira turma de 32 médicos que se formaram em novembro na Universidade de Aleppo nas Zonas Francas, fundada em 2014, com sede em Azaz e associada às autoridades locais instaladas pela oposição síria no exílio na Turquia.

Os departamentos de Medicina e Farmácia, localizados na cidade vizinha de Marea, têm atualmente mais de 1.000 alunos.

Deslocado do extremo leste da Síria, Mohamed teve que interromper seus estudos em 2012 devido à guerra, apenas para retomar dois anos depois. Durante esse período de interrupção, ele trabalhou como salva-vidas na região de Aleppo.

“Sofremos muito, tanto com ataques aéreos quanto com fogo de artilharia”, lembra.

Com máscaras cobrindo o rosto, vestidos com as tradicionais becas azul marinho e verde, e toucas com almofariz, esses jovens recém-formados acabam de terminar longos anos de estudos.

Na frente de familiares e amigos e de altos funcionários da oposição, os 32 novos médicos recitam o Juramento de Hipócrates em uníssono.

“Mesmo em países que gozam de estabilidade, o coronavírus é um grande desafio para o setor da saúde”, disse o reitor da faculdade de medicina, Jawad Abu Hatab.

"Então, o que podemos dizer sobre uma região como a nossa, onde o setor médico foi devastado e quase não sobrou nenhum hospital?"

"Um dever"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou 337 ataques a instalações médicas no noroeste da Síria entre 2016 e 2019. O regime e seu aliado russo foram acusados ​​por ONGs de bombardear infraestrutura civil.

Metade das 550 unidades de saúde estavam fora de serviço, disse a OMS em março passado. Estes centros foram gravemente danificados ou abandonados devido à situação de segurança instável ou à saída de residentes em fuga das ofensivas do regime.

Nos últimos meses, agências da ONU e organizações humanitárias se mobilizaram para ajudar esta região a aumentar sua capacidade de detecção e o número de leitos em hospitais para pacientes com covid-19.

Sentado em uma sala cujas paredes são cobertas por fotos que representam a anatomia humana, o estudante Mohamed Chacha está ciente da magnitude de sua missão.

“Desde 2011, falta pessoal médico, seja por emigração, prisões ou mortes”, lamenta o jovem de 26 anos.

Nessas condições, praticar medicina é um "dever" para ele. /AFP