Médicos Sem Fronteiras decidem sair da Somália

Segundo a organização, a medida é resultado "ataques extremos contra a sua equipe em um ambiente onde grupos armados e líderes civis apoiam, toleram ou aceitam cada vez mais assassinatos, ataques e sequestros de trabalhadores de assistência humanitária".

A decisão sobre a saída da Somália ocorre cerca de um mês após a libertação de duas integrantes espanholas do grupo que foram sequestradas em um campo de refugiados no Quênia e foram mantidas cativas por quase dois anos. O grupo disse que a retirada deverá eliminar a ajudada humanitária dada a centenas de milhares de civis na Somália. Fonte: Associated Press.