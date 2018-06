Veja as medidas anunciadas por Raúl Castro em congresso do Partido Comunista

O presidente de Cuba, Raúl Castro, fez o discurso de abertura do VII Congresso do Partido Comunista no sábado e anunciou algumas medidas durante a leitura do extenso Relatório Central. No evento, que será realizado até terça-feira, o líder falou sobre a relação com os EUA, reforma política e econômica, e o modelo socialista cubano.

Confira abaixo algumas medidas anunciadas por Raúl Castro no fim de semana.

/EFE e Reuters