Medidas de austeridade de Portugal sofrem oposição Partidos de oposição de Portugal e grupos sindicais prometeram hoje combater as últimas medidas de austeridade do governo, que estão sendo adotadas como contraparte de um programa de ajuda, no valor de 78 bilhões de euros (US$ 105,6 bilhões), concedido ao país pela União Europeia e Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2011.