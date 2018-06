Medina assume presidência da República Dominicana O presidente eleito da República Dominicana, Danilo Medina, tomou posse nesta quinta-feira e prometeu em discurso melhorar o padrão de vida do povo dominicano, além de melhorar o sistema de educação pública do país caribenho. Medina também afirmou que continuará os projetos de infraestrutura da administração anterior, como a expansão do metrô de Santo Domingo, a construção de hospitais e de rodovias.