Medo da variante Delta impulsiona vacinação nos EUA

Rick Rojas, The New York Times, O Estado de S.Paulo

HAMMOND, EUA — As autoridades do Estado de Louisiana, nos Estados Unidos, estão dispostas a tentar qualquer coisa para alavancar as taxas de vacinação contra a covid-19 – incluindo uma doação de US$ 1 milhão a um anúncio de serviço público estrelado pelo recente campeão nacional de soletrar.

Leia Também Apesar de variante Delta, Fauci espera que os EUA não adotem novos lockdowns

Mas quando Madeline LeBlanc cedeu e recebeu sua primeira dose de vacina esta semana, ela foi motivada por algo totalmente diferente: o medo.

Depois de ver notícias sobre a propagação da variante Delta no Estado, LeBlanc, de 24 anos, percebeu que, sem uma vacina, ela arriscava não apenas sua própria vida, mas a de outras pessoas ao seu redor. “Não quero inibir a saúde de outra pessoa”, disse a jovem, que mora em Baton Rouge.

A demanda pelas vacinas quase quadruplicou nas últimas semanas na Louisiana, um vislumbre promissor de que a realidade mortal do vírus pode estar rompendo um muro de mal-entendidos e desinformação.

O "surto" de vacinação foi impulsionado por uma explosão nos casos de coronavírus. Mas leva tempo para que as vacinas fortaleçam o sistema imunológico, e o Estado - que registra o maior número de casos do país - ainda pode estar a semanas de alívio.

Os hospitais estão lotados com mais pacientes do que nunca. Mesmo os hospitais infantis têm unidades de terapia intensiva lotadas. E a variante Delta alarmou os médicos, que veem pacientes de 20 a 30 anos declinando e morrendo rapidamente.

“Estes são os dias mais sombrios de nossa pandemia”, disse Catherine O'Neal, médica-chefe do Centro Médico Regional Nossa Senhora do Lago, em Baton Rouge.

A variante Delta desencadeou uma onda de diagnósticos nos Estados Unidos, mas a Louisiana emergiu como um ponto crítico, com a maior taxa per capita de casos do país e um sistema de saúde sitiado se esforçando para acompanhar a demanda.

“É um lugar miserável para se estar, eu sei disso”, disse o governador John Bel Edwards, descrevendo o turbilhão de frustração e vergonha expressa por funcionários do governo, epidemiologistas e profissionais de saúde da linha de frente. O Estado tem em média mais de 4.300 novos casos por dia, de acordo com dados do The New York Times.

Em Baton Rouge, um hospital convocou uma equipe federal de apoio a emergências normalmente reservada para agir após a passagem de furacões. Em Hammond, uma cidade com cerca de 21 mil pessoas, as enfermeiras foram obrigadas a fazer turnos extras.

As taxas de vacinação estão aumentando em muitos Estados, à medida que empregadores e universidades começam a exigir vacinas em escritórios e campi. No sudeste dos EUA, onde as vacinações ficaram aquém da taxa nacional, os aumentos ocorreram em Estados como Mississippi e Flórida.

Em um esforço para ajudar a conter a propagação do vírus na Louisiana enquanto pressiona por mais vacinas, o governador Edwards reinstaurou uma medida estadual que obriga o uso de máscara em ambientes fechados.

Mas as ordens do governador produziram resistência feroz desde o início da pandemia. Na segunda-feira, ele não conseguiu esconder a exasperação em sua voz enquanto instava os residentes a usarem máscaras e ouvirem os médicos e outros trabalhadores da saúde que ele convocou para descrever a crise crescente.

"Vocês se importam?" Edwards perguntou. "Espero que sim. Eu me importo. Eu já ouvi isso muitas vezes: Louisiana é o Estado mais pró-vida do país. Eu quero acreditar nisso.”

Especialistas em saúde pública estão frustrados com a crise em Louisiana, especialmente devido à sua história recente. O Estado teve problemas com o coronavírus desde o início, quando as festividades do Mardi Gras em 2020 se revelaram uma incubadora ideal para a propagação da covid-19, mergulhando Nova Orleans em uma primeira temporada de morte e desespero.

Agora, em grande parte por causa da nova onda da pandemia, pessoas voltaram a fazer fila em locais de vacinação em todo o Estado. Até agora, 37% da população foi vacinada, um aumento de três pontos percentuais em relação a junho, mas ainda está atrás da taxa nacional.

“O público finalmente está ouvindo como as coisas ficaram ruins”, disse Robert C. Peltier, diretor médico do North Oaks Health System em Hammond.

Para muitos jovens, o medo das vacinas foi superado pelo medo do próprio vírus, depois de ouvir histórias de pessoas de sua idade que sucumbiram à covid-19.

“É definitivamente assustador pensar que pode ser você quem acaba no hospital”, disse uma mulher de 22 anos que deu apenas seu primeiro nome, Brianna, enquanto esperava por sua injeção na terça-feira em um posto de vacinação administrado pela Guarda Nacional de Louisiana.

Ashlynn Robert evitou ser vacinada por medo de agulhas, mas sua mãe começou a pressioná-la conforme as hospitalizações aumentavam. “Não foi tão ruim”, disse Robert, de 24 anos, após sua injeção. “Eu estava sendo dramático.”

Entre os locais mais atingidos no Estado está Tangipahoa Parish, um conjunto de pequenas cidades, em sua maioria de classe trabalhadora, onde a vida continuou desafiadoramente, mesmo com o vírus se espalhando.

Em Hammond, a maior cidade de Tangipahoa, o North Oaks Medical Center foi inundado por pacientes com covid-19: 93 em um dia recente. Antes dessa onda, o maior número de pacientes tinha sido 65, em Dezembro.

Patti Hilbun, de 65 anos, estava internada lá há quase duas semanas. “Serei abertamente honesta”, disse ela. “Isso é tão real quanto a varíola e a poliomielite quando eu era criança”.

Hilbun estava relutante em ser vacinada. Ela já teve uma reação fraca a uma vacina contra a gripe, disse ela, e tem a doença de Hashimoto, uma doença auto-imune. Seu marido a pressionava para tomar a vacina. “Acabei me convencendo”, disse ela. Mas antes de realmente ter a chance de ser vacinada, ela foi a um casamento e não usou máscara.

Logo ela se sentiu cansada. Sua respiração ficou mais difícil. A situação piorou até 21 de julho, quando ela se deslocou até o North Oaks, principal hospital da região. “Precisei querer viver”, disse ela.

Na tarde de terça-feira, Hilbun finalmente recebeu uma boa notícia: ela poderia deixar o hospital.

“Ela é definitivamente uma das sortudas”, disse Stacy Newman, sua médica. No mesmo dia, ela disse, um homem de 31 anos morreu da doença. Ele tinha dois filhos e sua esposa também era paciente com covid-19.

Para Newman e seus colegas, o hospital North Oaks e a comunidade que atende às vezes parecem existir em planetas diferentes.

Por dentro, a gravidade da pandemia é incontornável, levando-os a tomar o máximo de precauções possível. Lá fora, as pessoas em grande parte pararam de usar máscaras. O vírus foi considerado por alguns como uma farsa.

Alguns dos médicos e enfermeiras acharam desconcertante: as vacinas eram vistas como perigosas, mas uma loja de rações teve que colocar uma placa dizendo às pessoas que a ivermectina, um remédio contra vermes para animais de estimação e gado, não pode ser usada para tratar covid-19.

Amizades foram testadas. Uma enfermeira disse ao marido para se vacinar ou se mudar.

“Eu me sinto menos seguro na comunidade do que no hospital”, disse Justin Fowlkes, um médico pulmonar e intensivo.

O hospital tem espaço para mais pacientes, mas não tem pessoal adequado. Mais de 60 funcionários se ausentaram por covid-19 esta semana.

Brooke Moran, uma enfermeira de North Oaks, trabalha muitas horas antes de voltar para casa à noite. Ela disse que ficou aliviada porque muitos de seus parentes foram vacinados. Eles a ouviram. Eles confiavam nela. Ela só queria que outras pessoas tivessem recebido a mensagem antes que o vírus chegasse a esse ponto.

Há 15 meses ela está cercada de sofrimento. Desta vez foi diferente, disse ela. Era pior e desnecessário.

“Ainda sou dedicada”, disse Moran, com a voz embargada, as lágrimas escorrendo por trás dos óculos. “Eu ainda tenho compaixão. Eu me importo com essas pessoas. Mas é apenas frustrante. É evitável e não quero que essas pessoas morram. Mas elas ainda morrem. Está realmente fora de nossas mãos. ”