Medvedev diz que sistema de poder russo precisa mudar

No mês passado, o presidente russo propôs o nome do primeiro-ministro Vladimir Putin para concorrer à Presidência da Federação Russa nas eleições de março de 2012. A indicação de Medvedev, feita em sua fala no Congresso do Partido Rússia Unida, no final de setembro, pôs fim a meses de especulações sobre quem seria o candidato do partido majoritário na Rússia. Medvedev também disse que será primeiro-ministro no caso de bom desempenho do partido Rússia Unida nas eleições parlamentares de dezembro.

A indicação aumentou a possibilidade de Putin permanecer no poder até 2024, e elevou os temores de que ele possa expandir sua autoridade sobre o Estado. Como a lei não permite três mandatos consecutivos, Putin não disputou a eleição de 2008. Embora Putin tenha permanecido como o líder mais poderoso da Rússia ao ocupar o posto número dois do país, a limitação imposta por Medvedev como presidente alimentou as esperanças dos que queriam ver a Rússia se transformar em um país democrático moderno e governando pelas regras da lei. As informações são da Associated Press.