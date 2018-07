Medvedev diz ter ordenado investigação sobre fraudes

Dezenas de milhares de pessoas protestaram em Moscou e em outras cidades russas no sábado, na maior manifestação contra o governo da era pós-soviética, contra as fraudes eleitorais. Os participantes também exigiram a saída do primeiro-ministro Vladimir Putin.

Neste domingo, Medvedev interrompeu dois dias de silêncio ao escrever um comentário no Facebook, dizendo que discorda das exigências e slogans das manifestações. Mas ele afirmou que ordenou ao governo que verifique todos os relatos sobre o pleito.

Nem Medvedev nem Putin fizeram aparições públicas neste final de semana. As informações são da Associated Press.