Medvedev nomeia ideólogo do 'putinismo' vice-primeiro-ministro do Kremlin O presidente russo, Dmitri Medvedev, nomeou ontem Vladislav Surkov (foto) vice-primeiro-ministro do país. Visto como a "eminência parda" do Kremlin e arquiteto do atual sistema político russo - o qual chama de "democracia soberana" -, Surkov trafega pelos bastidores do poder de Moscou desde 1999, quando Vladimir Putin tornou-se presidente pela primeira vez.