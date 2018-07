Medvedev sugere que tentará reeleição O presidente russo, Dmitri Medvedev, deu sinais ontem de que disputará a reeleição no ano que vem, concorrendo com o primeiro-ministro Vladimir Putin, seu padrinho político. Durante um fórum bilateral em Hannover, na Alemanha, Medvedev disse que ele e a chanceler alemã, Angela Merkel, "não devem presidir novas edições do evento tão cedo", indicando uma vontade de manter-se no cargo, já que chefes de Estado tradicionalmente não chefiam o encontro. As eleições presidenciais russas serão em março.