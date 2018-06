"Quem está no poder na capital ucraniana deve ter consciência e deve para de matar os seus cidadãos. Caso contrário, o destino do país poderá vir a ser muito triste", escreveu Medvedev em seu perfil no Facebook.

"O uso da força no sudeste da Ucrânia é um sinal de impotência criminal dos governantes de fato de Kiev", escreveu o premiê russo. Fonte: Dow Jones Newswires.