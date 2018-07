Medvedev usa Facebook para responder manifestações O presidente russo, Dmitry Medvedev, divulgou neste domingo sua primeira resposta pública às manifestações ocorridas ontem em várias partes do país. Em comentário na rede social Facebook, Medvedev afirmou que deu ordens para que as alegações de que houve fraude nas eleições fossem apuradas, mas não se referiu às outras demandas dos manifestantes. "Todo mundo tem o direito de expressar sua posição, o que foi feito ontem, mas eu não concordo com os slogans e com as declarações feitas nas manifestações", escreveu Medvedev.