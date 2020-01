Meghan Markle faz primeira aparição após anúncio de saída da família real

A mulher do príncipe Harry, duquesa Meghan Markle, fez na terça-feira, 14, sua primeira aparição pública depois que o casal anunciou que renunciaria às obrigações protocolares da família real britânica e que iria dividir a vida entre o Reino Unido e o Canadá. Ela participou de um evento numa associação de caridade em Vancouver.

"Olhem só com quem tomamos chá hoje. A duquesa de Sussex, Meghan Markle, nos visitou para discutir questões que afetam as mulheres na comunidade", escreveu na conta do Facebook o grupo Downtown Eastside Women's Centre, dedicado a ajudar mulheres e crianças em dificuldades na cidade da costa oeste do Canadá.

A associação publicou a foto de seus integrantes ao lado da duquesa em um ambiente casual. "Ela foi sensível e adorável", afirmou a diretora do centro, Kate Gibson, à rede de televisão pública CBC.

Meghan passou pouco mais de uma hora no centro, que serve também como abrigo noturno e ajuda 500 mulheres por dia. / AFP