Meio-irmão no Quênia prevê reeleição de Obama Malik Obama, meio-irmão queniano do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse neste domingo que a família Obama está otimista no Quênia com as chances de reeleição do presidente dos EUA e parente. Malik disse que não vê razões para seu meio-irmão não derrotar o republicano Mitt Romney e não ser reeleito presidente dos EUA no dia 6 de novembro.