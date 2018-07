Membro da Al-Qaeda foi morto na Somália

Berjawi foi um cidadão libanês e britânico que cresceu na região oeste de Londres. Ele foi um parceiro próximo de um dos membros da Al-Qaeda mais procurados na África, Fazul Abdullah Mohammed, que coordenou os ataques com bombas nas embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia.

O ataque foi confirmado por uma autoridade dos Estados Unidos em Washington, que pediu para não ser identificada, pois não estava autorizada a falar com a imprensa. As informações são da Associated Press.