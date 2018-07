Membro da Cruz Vermelha é libertado no Iêmen

Benjamin Malbrancke foi liberado por um grupo chamado Ansar al-Shari''a , na última sexta-feira, de acordo com Hassan, para quem ainda não está claro quem estava por trás do sequestro. O francês foi sequestrado na província costeira de Hudayda, enquanto rumava para o aeroporto local em um veículo da Cruz Vermelha. Estrangeiros têm sido alvos frequentes de sequestro por grupos tribais no Iêmen. Um braço da Al-Qaeda opera no país.

O presidente da França, Francois Hollande, disse, em comunicado, que estava aliviado pela liberação de Malbrancke. "Eu quero agradecer calorosamente todos aqueles que contribuíram para este final feliz, em particular o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, no Iêmen, que está fazendo um trabalho essencial naquele país", afirmou Hollande.

"Eu condeno nos mais firmes termos aqueles que miram trabalhadores de serviços humanitários e colocam em perigo as populações para quem ajuda humanitária é indispensável". As informações são da Associated Press e Dow Jones.