Membro de grupo ligado à Al-Qaeda é capturado pela Otan

CABUL - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou neste sábado, 7, que um membro de um grupo ligado à Al-Qaeda que ajudou a financiar os ataques contra as tropas afegãs e estrangeiras foi capturado no norte do país - o terceiro detido ou morto nas últimas duas semanas.

As forças afegãs e da Otan apreenderam o militante não identificado do Movimento Islâmico do Usbequistão (IMU, na sigla em inglês) durante um tiroteio na sexta-feira, no distrito de Almar, da província de Faryab. Embora seja um reduto do IMU, que atua no norte, a província é relativamente calma.

O movimento, que foi fundado em 1992, originalmente visava a estabelecer um estado islâmico no Usbequistão, que faz fronteira com a Afeganistão. Em 26 de março, o líder do grupo no Afeganistão, Makhdum Nusrat, foi morto por tropas afegãs e da coalizão. As informações são da Associated Press.