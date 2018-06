Membro do Conselho de Paz afegão é morto em Cabul Um suspeito armado com uma pistola matou neste domingo Arsala Rahmani, um alto membro do Conselho de Paz afegão, em um cruzamento na capital do país, informou a polícia. O assassinato é mais um golpe contra os esforços para se negociar uma solução política para a guerra que já dura uma década.