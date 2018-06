Membro pleno ou associado O Mercosul, além dos cinco membros plenos - Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, desde julho, Venezuela -, tem também a figura do "Estado associado". Enquadram-se nessa segunda categoria Bolívia, Equador, Chile, Peru e Colômbia. Estados associados têm direito de participar das reuniões do bloco sul-americano, com vistas a, eventualmente, ascender ao status de membro pleno.