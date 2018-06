Membros de partido de extrema direita grego são presos A polícia grega prendeu o líder do partido de extrema direita Amanhecer Dourado neste sábado, além de três parlamentares e outros dez membros do partido, acusados de pertencerem a uma organização criminosa. As prisões ocorreram após a morte de um artista esquerdista este mês por um membro do grupo.