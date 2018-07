Membros do Hamas querem mais atentados

O Estado conversou com 15 palestinos enviados à Faixa de Gaza. Todos disseram não ter "nenhum arrependimento" dos ataques que cometeram. Questionados sobre a possibilidade de usarem novamente a violência contra Israel, as respostas foram as mais diversas.

Ex-presos filiados ao Hamas parecem determinados a continuar a luta armada. Os demais, de modo geral, não - a maioria porque perdeu a motivação ou mesmo a capacidade física para atacar alvos israelenses.

Os presos que Israel considerava de altíssimo risco, cerca de 40, foram obrigados a ir para o exílio na Síria, Catar, Turquia e Jordânia. O grupo de palestinos que chegou a Gaza é heterogêneo: há pessoas da casa dos 30 aos 70 anos, pertencentes a facções - Hamas, Fatah e Jihad Islâmica - ou que agiram por conta própria. Há ainda laicos socialistas, muçulmanos fervorosos e até um cristão.

"Temos o direito e o dever de usar todos os meios à disposição para libertar nossos milhares de 'Shalits' das prisões israelenses", disse Rawi Mushtaha, fundador do Al-Majd, unidade do Hamas que assassinava árabes suspeitos de colaborar com Israel. "Não acredito que 60% dos presos voltarão à luta armada. Acho que se chegar a 5% é muito", afirmou Asmi Abu Shedi, militante da Jihad Islâmica condenado por jogar granadas contra tropas israelenses. / R.S.