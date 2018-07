Mendigos são enjaulados durante festival na China Mais de cem moradores de rua de Xishan, na China, foram trancados em uma jaula com 50 metros de extensão durante a feira do templo de Wanshou, no dia 15. Imagens dos mendigos acompanhados de seus filhos provocaram indignação. "Tínhamos que considerar os dois lados: os peregrinos e os mendigos", explicou um representante do governo.