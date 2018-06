Menina de 3 anos é única sobrevivente de queda de avião na Rússia

MOSCOU - Uma criança de 3 anos foi a única sobrevivente da queda de um avião na região leste da Rússia na madrugada de quarta-feira, 15. Seis pessoas morreram de acordo com as agências locais de notícias.

O avião L-410, de fabricação tcheca e que pertencia à companhia regional Khabarovsk Airlines, caiu na cidade de Kabarovsk quando estava prestes a pousar em um pequeno aeroporto perto da aldeia de Nelkan, para onde estava indo com dois tripulantes e cinco passageiros.

A three-year-old girl survived plane crash in Russia’s Far Eastern Region, six dead https://t.co/BO6bpi7o1L pic.twitter.com/GRIUssuFXN — Carlos Conceicao ツ (@CarlosTkd_) 15 de novembro de 2017

O Comitê de Investigação disse que a sobreviveu ao acidente com lesões graves, mas que não a colocavam em risco. Ela teve fraturas, uma concussão e foi levada para tratamento na cidade.

O governador regional, Vyacheslav Shport, disse que os pais da menina não estavam no voo. Ela iria visitar a avó acompanhada por um professor. As estações de televisão russas mostraram imagens do avião destruído em uma floresta. Os investigadores apontam como possíveis causas do acidente o clima adverso, um erro da tripulação ou problemas técnicos. /AP e Reuters