Menina de sete anos sobrevive a queda de avião nos EUA

Quatro pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte na madrugada deste sábado, 2, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Somente uma menina, de sete anos, sobreviveu ao acidente. Segundo a polícia, ainda desorientada a criança deixou os destroços e caminhou até uma residência, onde informou o acidente a um morador local.

As vítimas eram os pais da menina, os pais da menina, sua irmã de 9 anos e uma prima de 14 anos.

O avião, modelo Piper PA-34, relatou problemas no motor e perdeu contato com os controladores de tráfego aéreo enquanto sobrevoava a região sudoeste do Kentucky, informaram as autoridades. Cerca de meia hora depois, um morador de Lyon County entrou em contato com a polícia para informar que uma menina de sete anos de idade tinha andado até a sua casa e informado que havia sofrido um acidente de avião.

"Essa menina saiu dos destroços, encontrou a residência mais próxima e relatou o acidente aéreo", afirmou o sargento da polícia do Kentucky, Dean Patterson. "É um milagre ela ter sobrevivido", considerou.

A menina, que estava emocionalmente abalada, foi levada para um hospital, mas não possuía ferimentos graves. Cerca de duas horas depois, os policiais encontraram o local do acidente em uma região próxima ao lago Kentucky, área densamente arborizada. No local, a polícia encontrou quatro corpos, incluindo o piloto e outros três passageiros, que ainda não foram identificados.

A região do acidente enfrenta fortes chuvas desde sexta-feira, mas a causa do acidente ainda está sob investigação.

Segundo autoridades, o avião decolou do Aeroporto Regional de Tallahassee, na Flórida, com destino a Mount Vernon, em Illinois. No entanto, de acordo com a polícia do Kentucky, a menina teria indicado que o voo partiu de Key West, Flórida.