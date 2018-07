Menina ficou 8 horas escondida entre cadáveres nos Alpes Imobilizada pelo medo, uma menina britânica de quatro anos passou 8 horas escondida embaixo do cadáver de sua mãe, no banco de trás de uma carro onde foram encontradas três pessoas mortas, na quarta-feira, nos Alpes franceses. Durante boa parte do tempo policiais estavam do lado de fora investigando o crime, sem perceber a garota.