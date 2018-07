Menina paquistanesa foi forçada a usar colete explosivo

Sohana Jawed, que está na terceira série, disse que foi raptada no sábado perto de sua casa, em Peshawar, e levada para o distrito de Lower Dir, que fica a uma distância de quatro horas de carro, onde foi encontrada hoje.

A polícia de Lower Dir apresentou Jawed durante uma coletiva de imprensa, onde ela contou sua história vestida com o uniforme escolar. Mas a polícia de Peshawar disse que não recebeu nenhuma reclamação sobre o desaparecimento de uma menina e que não identificou qualquer moradora com seu nome. Militantes do país têm usado meninos para a realização de ataques, mas o uso de meninas é raro.

Durante a coletiva de imprensa, Jawed disse que foi agarrada por duas mulheres quando ia para a escola e forçada a entrar num carro com dois homens. Um dos homens colocou um lenço em sua boca que a deixou inconsciente, revelou a menina em outra entrevista para uma emissora local de televisão. Quando ela acordou e começou a chorar, um dos homens deu a ela bolachas com algo que, mais uma vez, a fez desmaiar.

Quando acordou novamente, ela estava numa casa estranha. "Naquela manhã, as mulheres e os homens me forçaram a colocar uma jaqueta pesada e me colocaram no carro de novo", disse Jawed. O colete suicida continha quase 9 kg de explosivos e parece ter sido desenhado para ser detonado remotamente, disse o chefe de polícia de Lower Dir, Salim Marwat, à Associated Press. "O mais provável é que os explosivos seriam detonados por um controle remoto, já que a menina estava usando o colete", afirmou.

Os sequestradores a levaram até um posto de verificação controlado pela força paramilitar Frontier Corps que fica a cerca de 10 quilômetros de Timergarah, a principal cidade do distrito de Lower Dir. Quando saiu do carro, a menina correu na direção dos soldados paramilitares para mostrar a eles o que estava usando, disse Marwat. "Eu percebi a oportunidade de soltar minha mão da mulher e corri", contou Jawed.

Assim que os soldados perceberam o que estava acontecendo, os sequestradores fugiram, afirmou Marwat. A polícia realizou uma operação de busca para encontrá-los, disse ele. Não está clara a razão pela qual os sequestradores não detonaram o colete com explosivos depois de Jawed ter fugido. Marwat acredita que eles simplesmente entraram em pânico.

Asif Khan, chefe de polícia da área de Peshawar onde Jawed diz que mora e foi sequestrada, disse que não recebeu nenhuma reclamação sobre o desaparecimento de uma menina e não identificou nenhuma moradora com seu nome.

A polícia de Lower Dir pretende fazer mais perguntas a Jawed assim que ela for examinada por um psiquiatra, que a está ajudando a lidar com o trauma. "A polícia vai tentar obter mais informações, assim que ela estiver melhor", afirmou Marwat. As informações são da Associated Press.