Menina que acusa família de usá-la em atentado pede ajuda a Karzai

CABUL - Uma afegã de dez anos que acusou seu irmão de tentar usá-la como menina-bomba pediu nesta quarta-feira que o presidente do país, Hamid Karzai lhe a ajude a encontrar uma casa nova para morar.

À agência Associated Press, a criança, chamada Spozhmai, disse temer voltar para sua família e ser persuadida a tentar cometer um atentado.

"Se eu voltar, eles vão fazer a mesma coisa e me fazer vestir o colete suicida", disse a menina. "Não quero ir."

Autoridades da província de Helmand prenderam a Spozhmai na segunda-feira em um posto policial. Segundo a polícia, o irmão dela fugiu com o colete suicida, mas planejava um atentado envolvendo a garota.

De acordo com o porta-voz do governo de Helmand, Omar Zawak, o caso está sendo tratado com muita cautela. "O governador indicou uma equipa para descobrir todos os detalhes", declarou. "O pai dela foi preso."

Karzai responsabilizou o Taleban pelo incidente, mas o grupo negou ter planejado o ataque frustrado. / AP