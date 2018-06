Menino africano é encontrado em mala na fronteira espanhola

MADRI - Um menino de oito anos da Costa do Marfim foi encontrado dentro de uma mala, tentando cruzar a fronteira entre o Marrocos e a Espanha pela cidade de Ceuta, informou a polícia nesta sexta-feira. 8.

Uma jovem de 19 anos transportava a mala de rodinhas e foi parada pela segurança da fronteira espanhola ao atravessar a faixa de pedestres lentamente, explicou a Guarda Civil espanhola.

"Ao passar a mala pelo scaner, o operador observou algo estranho, que parecia ser uma pessoa", disse um porta-voz policial. "Ao abrir, ele encontrou um menor em condições lamentáveis", acrescentou.

O menino, coberto por pilhas de roupas e assutado, abriu os olhos ao ser descoberto e se apresentou. "Me chamo Abú". Segundo os policiais, a mala não possuía nenhum tipo de respirador.

A jovem que carregava a mala não é mãe do menino e se colocou a disposição da justiça. Poucas horas depois, o pai do menino foi detido tentando cruzar a fronteira. Ele vive no arquipélago espanhol de Canarias.

As cidades de Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres da África com a Europa e frequentemente imigrantes tentam cruzá-las em pontos perigosos. /AFP