Menino apátrida se torna o porta-voz do grupo na caverna da Tailândia por saber falar inglês

MAE SAI, TAILÂNDIA - Nascido em Myanmar e educado por professores cristãos na Tailândia, Adul Sam-on é uma das 12 crianças presas em uma caverna na Tailândia há 13 dias. Como dezenas de milhares de crianças no reino, ele é apátrida. Por falar inglês, tornou-se o porta-voz improvisado do grupo.

As imagens do adolescente de olhos grandes, iluminado pelas lanternas dos mergulhadores que o encontraram com os outros 11 colegas e seu professor no fundo da caverna de Tham Luang, rodaram o mundo.

"Meu nome é Adul, estou bem de saúde", afirma em tailandês no vídeo o menino magro, fazendo em seguida o gesto do "wai", a saudação da cultura tailandesa. O grupo ainda está preso, enquanto as equipes de resgate se lançam em uma corrida contra o relógio para tentar retirá-lo daí, com a chuva ameaçando aumentar os níveis de água da caverna.

Os professores da escola Ban Pa Moea, onde Adul estuda, elogiam seus talentos linguísticos, especialmente em inglês, em um país onde apenas um terço dos habitantes fala a língua.

Ele foi o único capaz de se comunicar com os mergulhadores britânicos, os primeiros a encontrar o grupo na segunda-feira à noite. "Que dia é hoje?", perguntou Adul em inglês, explicando aos socorristas que o grupo estava com fome.

Nascido em Wa, Estado da região do leste de Myanmar marcado por um conflito étnico, Adul também fala, além do tailandês e inglês, birmanês e chinês, e frequenta esta escola desde os sete anos. Ele deixou sua família para receber uma educação melhor no norte da Tailândia. Seus pais ficaram em Myanmar, mas o visitam com frequência na Igreja cristã que o acolheu.

Futebol, piano e guitarra.

Os combates do grupo étnico rebelde do Exército Unido do Estado de Wa (UWSA) e o Exército birmanês forçaram milhares de pessoas ao exílio em busca de proteção e segurança, especialmente na Tailândia. Adul é uma das mais de 400 mil pessoas identificadas como apátridas no território tailandês, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

Algumas fontes estimam, no entanto, que este número alcance 3,5 milhões. "Progressos foram feitos, mas alguns apátridas na Tailândia continuam a enfrentar desafios para ter acesso a seus direitos básicos", explicou a porta-voz da ONU Hannah Macdonald.

Sem uma certidão de nascimento, identidade ou passaporte, Adul e outros apátridas na Tailândia não podem se casar legalmente, conseguir um emprego, abrir uma conta bancária, possuir bens ou votar. A Tailândia se comprometeu a registrar todos os apátridas até 2024, mas, até lá, o vácuo legal permanece.

Adul se recusa a desanimar, afirmam pessoas próximas. Além de entusiasta do futebol, ele também gosta de tocar piano e guitarra. "É uma maravilha", disse o diretor de sua escola, Phunawhit Thepsurin. "Ele é bom tanto nos estudos quanto no esporte. Ele trouxe para a escola várias medalhas e certificados graças a suas proezas". / AFP