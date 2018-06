Menino britânico no tumor cerebral irá para Rep. Checa

O Hospital Infantil e Maternidade de Málaga disse que seus diretores irão se reunir nesta sábado para analisar os preparativos.

Segundo o hospital, o estado de Ashya King, de 5 anos, é estável e um voo para Praga não representará um problema para sua saúde. Um avião especial o levará à capital checa, mas não estava claro quando isso vai acontecer.

Os pais do menino, Brett e Naghmeh King, foram detidos uma semana atrás pela polícia espanhola depois de terem retirado o filho, sem consentimento médico, de um hospital da cidade inglesa de Southampton e tê-lo levado para Málaga. Eles foram posteriormente libertados porque as acusações contra eles foram retiradas. Fonte: Associated Press.