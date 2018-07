Menino de 13 anos é resgatado vivo na Turquia 108 horas após o terremoto

ERCIS, TURQUIA - Um menino de 13 anos foi retirado com vida nesta sexta-feira, 28, dos escombros do forte terremoto ocorrido no domingo no sudeste da Turquia. Ele foi salvo 108 horas após o tremor ter atingido a região.

O jovem estava sob as ruínas de um prédio que desabou na cidade de Ercis. O menino chama-se Ferhat Tokay. Ele foi encontrado na noite de quinta-feira e resgatado na manhã de sexta.

Uma fonte das equipes de regate disse que ele foi levado ao hospital e está aparentemente em bom estado de saúde. Poucas horas antes, um homem havia sido resgatado dos escombros de outro prédio.

As autoridades afirmam que, na medida em que o tempo passa, há poucas esperanças de serem encontrados sobreviventes no terremoto de 7,2 pontos de magnitude.

Até agora, 185 pessoas foram resgatadas e 523 foram encontradas mortas, mas ainda há centenas de desaparecidos. Estima-se que 1,6 mil pessoas tenham ficado feridas.

Inicialmente, o governo turco havia recusado ajuda internacional, mas depois as autoridades voltaram atrás e aceitaram doações de roupas, cobertores e mantimentos até mesmo de Israel - com quem a Turquia teve as relações abaladas nas últimas semanas devido a tensões diplomáticas sobre questões do Oriente Médio.

