Menino é resgatado com vida após tufão nas Filipinas

Este menino de apenas três anos de idade foi resgatado com vida em meio a lama e escombros em uma das áreas mais destruídas pelo tufão Bopha, nas Filipinas. Ele luta agora pela vida ao lado de outros sobreviventes.

O Vale de Compostela foi um dos locais mais atingidos pela tempestade, que chegou a ter ventos de mais de 200 quilômetros por hora. Membros da Defesa Civil local ainda buscam por vitimas entre os escombros. Mais de 300 corpos já foram encontrados.

Os moradores do sul do país foram os mais atingidos. Abrigos improvisados em escolas têm sido usados como alojamento para aqueles que perderam tudo.

Muitas famílias que vivem nesta região trabalham como agricultores e terão que lidar agora com a destruição de 70% de todas as plantações. Equipes de resgate tentam chegar às áreas mais isoladas do arquipélago para localizar corpos e possíveis sobreviventes.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC