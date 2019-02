Menino que caiu em poço é encontrado morto na Espanha

TOTALÁN, ESPANHA - O menino de dois anos que caiu em um poço estreito e profundo no sul da Espanha foi encontrado morto na madrugada deste sábado, 26, após 13 dias de uma árdua tentativa de resgate, anunciou um funcionário do governo da Andaluzia.

"Lamentavelmente, à 1h25 desta madrugada (23h25 de sexta-fera, em Brasília), as equipes de resgate chegaram ao ponto do poço onde estava Julen e encontraram seu corpo sem vida", escreveu no Twitter Alfonso Gómez de Celis.

Em uma operação sem precedentes, dificultada pelo terreno muito duro, os socorristas cavaram um túnel vertical paralelo ao profundo poço de 25 centímetros de diâmetro onde o pequeno Julen Roselló caiu.

Uma vez escavado esse túnel, os mineiros começaram a descer na quinta-feira por uma jaula metálica para escavar outro túnel horizontal de quatro metros para atingir o buraco onde estava a criança.

Participaram dos trabalhos também uma equipe de bombeiros e agentes civis especializados em bombas.

Não se sabia se o menino estava vivo, e as autoridades tentaram até o final, mantendo as esperanças.

Para esclarecer as circunstâncias da queda, em um poço que carecia de sinalização, a Guarda Civil interrogou os pais, o dono do terreno e os responsáveis pelas prospecção do buraco. Um tribunal de Málaga abriu um processo sobre o caso. / AFP