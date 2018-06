Menino sírio de 2 anos é o primeiro refugiado a morrer em 2016 no Mar Egeu

ATENAS - Um menino sírio de 2 anos é o primeiro refugiado do ano a morrer nas águas do Mar Egeu, quando um bote com 39 pessoas se chocou contra as rochas da Ilha de Agathonisi, informou em comunicado a ONG Ajuda Marinha ao Migrante (MOAS, na sigla em inglês).

O acidente ocorreu no sábado de manhã quando as fortes ondas jogaram a embarcação contra as rochas.

Pescadores da ilha encontraram o corpo da criança na água e o transferiram ao hospital da Ilha de Samos, onde sua morte foi confirmada.

Os pescadores encaminharam à costa os 39 sobreviventes, incluindo a mãe do menino, de 20 anos.

Segundo a ONG, dez pessoas ficaram feridas pelo impacto violento contra as rochas, enquanto uma mulher e um bebê de três meses tiveram que ser tratados por hipotermia severa.

Também no sábado uma mulher de 60 anos morreu em Lesbos logo após chegar à ilha em uma embarcação junto a outros refugiados.

Segundo a imprensa local, a mulher sofria uma grave afecção cardíaca e seu estado de saúde se deteriorou sensivelmente durante a travessia desde a costa turca.

O último balanço oficial divulgado na quinta-feira pela Organização Internacional de Migrações (OIM) assinala que pelo menos 3.770 pessoas morreram tentando atravessar o Mediterrâneo em 2015, a maior parte (77%) na rota que separa a Líbia da Itália. /EFE