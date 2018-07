Menosprezo a dados possibilitou o 11/9

Aquele foi, talvez, o mais famoso briefing presidencial da história.

No dia 6 de agosto de 2001, o presidente George W. Bush recebeu um relatório sigiloso sobre as ameaças representadas por Osama bin Laden e sua rede terrorista, a Al-Qaeda. O "relatório diário das informações para o presidente" daquela manhã - um documento ultrassecreto elaborado pelas agências de inteligência dos Estados Unidos - tinha como título, hoje notório: Bin Laden está determinado a atacar os EUA. Poucas semanas mais tarde, no dia 11 de setembro, a Al-Qaeda cumpria seu propósito.

No dia 10 de abril de 2004, a Casa Branca de Bush retirou o sigilo do documento daquele dia de agosto - somente daquele dia - atendendo a pressões da Comissão 11 de Setembro, que investigava os acontecimentos que levaram aos atentados.

Funcionários da administração diminuíram a importância do documento, afirmando que, apesar do título de grande impacto, tudo não passava de uma avaliação da história da Al-Qaeda, e não de um alerta a respeito do ataque iminente. Embora alguns críticos considerassem essa afirmação absurda, uma leitura atenta do documento mostrava que o argumento tinha certa validade. Isto é, somente teria sentido se fosse lido paralelamente aos relatórios diários anteriores a 6 de agosto, aqueles que a administração Bush não divulgou. Embora esses documentos continuem sigilosos, li alguns excertos de vários deles e de outros cujo sigilo foi retirado recentemente.

Cheguei a uma conclusão inevitável: a reação do governo às informações apresentadas a Bush nas semanas anteriores ao famigerado documento refletiu significativamente uma negligência bem maior da que foi divulgada. Em outras palavras, o documento de 6 de agosto, apesar de toda a controvérsia que provocou, não chega a ser tão chocante quanto as informações que o antecederam.

Os alertas diretos a Bush sobre a possibilidade de um ataque da Al-Qaeda começaram no primeiro semestre de 2001. No dia 1.º de maio, a Agência Central de Inteligência (CIA) falou à Casa Branca de um relatório segundo o qual "um grupo que atualmente se encontra nos Estados Unidos planeja uma operação terrorista". Semanas mais tarde, no dia 22 de junho, o relatório diário dizia que ataques da Al-Qaeda poderiam ser "iminentes", embora a inteligência sugerisse que o tempo no qual o ataque poderia ser executado era flexível.

Ilusão. Entretanto, representantes do governo consideraram o alerta mera fanfarronice. Um funcionário da inteligência e um membro do governo Bush disseram-me em entrevistas que os líderes neoconservadores que haviam assumido o poder recentemente no Pentágono avisaram a Casa Branca que a CIA havia sido ludibriada. Segundo essa teoria, Bin Laden supostamente fingia planejar um ataque para desviar as atenções do governo de Saddam Hussein, considerado pelos neoconservadores uma ameaça maior.

De acordo com essas fontes, funcionários da inteligência imaginaram que a ideia de Bin Laden, um fundamentalista islâmico, estar conspirando com Saddam, um secularista iraquiano, era ridícula, mas as suspeitas dos neoconservadores prevaleceram. Em resposta, a CIA preparou uma análise segundo a qual todos praticamente imploraram à Casa Branca que aceitasse o fato de que o perigo de Bin Laden era real.

"Os EUA não são o alvo de uma campanha de desinformação de Osama bin Laden", afirmou o documento da reunião de 29 de junho. Prosseguindo por mais de uma página, o documento apresentava grande parte das evidências, incluindo uma entrevista realizada naquele mesmo mês com um jornalista do Oriente Médio, na qual assessores de Bin Laden advertiam sobre um ataque próximo, bem como sobre outras pressões feitas ao líder terrorista em razão do número de islâmicos que estavam sendo recrutados para a região separatista russa da Chechênia.

A CIA reiterou as advertências nas reuniões que se seguiram. Agentes ligados a Bin Laden, um deles mencionado no dia 29 de junho, previam que os ataques planejados para o curto prazo teriam "consequências dramáticas", entre elas um grande número de mortes. No dia 1.º de julho, o relatório afirmava que a operação havia sido adiada, mas "deverá ocorrer em breve". Alguns dos relatórios voltaram a lembrar Bush de que o timing dos ataques era flexível, e, apesar de qualquer suposto adiamento, estavam prestes a ocorrer. Entretanto, a Casa Branca não adotou nenhuma medida significativa.

Funcionários do Centro de Contraterrorismo da CIA enlouqueceram. No dia 9 de julho, numa reunião do grupo de contraterrorismo, um deles sugeriu que a equipe preparasse uma transferência, para que houvesse outra pessoa responsável quando o ataque ocorresse, contaram nas entrevistas duas fontes presentes na ocasião. Elas disseram que a sugestão foi derrotada porque não haveria tempo para treinar outras pessoas. Naquele mesmo dia, na Chechênia, segundo informações que recebi, Ibn Al-Khattab, um extremista conhecido por sua brutalidade e por seus vínculos com a Al-Qaeda, informou aos seus seguidores que logo teriam grandes e importantes novidades. No prazo de 48 horas, segundo me contou um funcionário da inteligência, essa informação foi transmitida à Casa Branca, juntamente com mais dados que respaldavam as advertências da CIA. Entretanto, o alarme não soou.

Avisos. No dia 24 de julho, Bush foi notificado de que o ataque estava sendo preparado, mas fora adiado, talvez por alguns meses. Contudo, o presidente não considerou suficientes as informações sobre os eventuais atentados, contou um funcionário da inteligência, e pediu uma análise mais detalhada sobre a Al-Qaeda, suas aspirações e sua história. A CIA começou então a trabalhar em vista da reunião de 6 de agosto.

Na esteira do 11 de Setembro, os funcionários do governo Bush tentaram se esquivar das críticas, segundo as quais eles ignoraram as advertências da CIA, afirmando que não foram informados a respeito do momento e do local em que os ataques iriam ocorrer. Isso é verdade, mas não toca o ponto fundamental da questão. Durante todo o verão, houve fatos que poderiam ter revelado os planos se o governo tivesse decretado alerta vermelho.

Na realidade, enquanto o relatório para o dia 6 de agosto estava sendo elaborado, Mohamed al-Kahtani, um saudita que teria um papel nos ataques de 11 de Setembro, foi detido em um aeroporto em Orlando, Flórida, por um agente da alfândega desconfiado e mandado de volta para o seu país no dia 4 de agosto. Duas semanas mais tarde, outro conspirador, Zacarias Moussaoui, foi preso pela polícia da imigração, em Minnesota, depois de levantar suspeitas numa escola de pilotagem. Entretanto, esses fatos nunca chegaram a ser ligados, e Washington não reagiu.

Será que o ataque de 11 de Setembro poderia ter sido impedido, se a equipe de Bush reagisse a tempo aos alertas contidos em todos aqueles documentos diários? Jamais saberemos. E essa é talvez a realidade mais angustiante de todos aqueles acontecimentos. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA