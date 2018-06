Mensagem de Obama viraliza após violência em Charlottesville

WASHINGTON - Um tuíte de Barack Obama em que o ex-presidente americano pede tolerância após os confrontos deixaram uma mulher morta em uma marcha de supremacistas brancos nos Estados Unidos obteve mais de 2 milhões de curtidas nesta segunda-feira, 14.

"Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele, por sua origem ou por sua religião", disse Obama em sua mensagem, citando o líder sul-africano Nelson Mandela, morto em 2013.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017