'Mercador da morte' é sentenciado a 25 anos de prisão nos EUA

Um juiz americano sentenciou ontem a 25 anos de prisão o traficante de armas russo Viktor Bout, também conhecido como "mercador da morte", por conspiração para a venda de armamento às guerrilhas antiamericanas.

Bout, de 45 anos, ex-oficial da Força Aérea soviética, é acusado de vender armas a ditadores e grupos rebeldes nos mais sangrentos conflitos em todo o mundo. O traficante especializou-se em viabilizar remessas de armamento pesado de países do Leste da Europa para regiões em conflito da África.

Bout inspirou o personagem protagonizado por Nicolas Cage no filme O Senhor da Guerra, de 2005. Recentemente, ele acusou o longa de ter influenciado a opinião pública contra ele.

"Eles acreditam cegamente no que foi dito na mídia. E, apesar de todas as possibilidades no campo do direito, eles não podem dizer a verdade. E a verdade é muito simples: eu não cometi crimes e, portanto, sou inocente", disse Bout.

Em 2008, o traficante de armas russo foi preso em uma emboscada num hotel em Bangcoc, na Tailândia, depois de acertar, segundo as autoridades, a venda de milhões de dólares em armas para agentes americanos disfarçados que se passavam por rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Extradição. A prisão de Bout desencadeou um disputa ferrenha entre Washington e Moscou. Em 2010, ele foi e extraditado para os EUA dois anos depois - medida que enfureceu a Rússia, que não queria que ele fosse levado a julgamento por um tribunal americano.

Segundo o governo dos EUA, o russo dirigia uma rede de tráfico de armas que abrange África, Afeganistão e América do Sul. Ele é acusado de vender armas a um grupo terrorista e de conspiração para o assassinato de cidadãos americanos. Em novembro, ele foi condenado por um tribunal federal americano, mas havia recorrido.