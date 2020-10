Mercados de aposta virtuais veem leve melhora nas chances de Trump após debate

LONDRES - A probabilidade de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reeleger cresceu ligeiramente nos mercados de aposta virtuais após o último debate presidencial de quinta-feira.

Leia Também Mais de 50 milhões de americanos já votaram para presidente

Os apostadores da casa britânica Smarkets dão ao desafiante democrata Joe Biden 66% de chance de vencer a eleição de 3 de novembro, menos do que os 68% de antes do debate. As chances de Trump subiram de 32% para 34%.

A Betfair também disse que as chances de Trump melhoraram no mesmo nível após o debate, acrescentando que apostadores gastaram o equivalente a mais de US$ 12 milhões na eleição entre quinta e sexta-feira.

As apostas ficaram mais acirradas desde meados de outubro, mas as tendências nos sites ainda preveem uma vitória de Biden. O ex-vice-presidente tem uma vantagem considerável em pesquisas de opinião nacionais, mas a disputa está mais apertada nos Estados-chave, que provavelmente decidirão a corrida.

A maioria das apostas políticas de grande montante ocorre fora dos EUA, onde tal modalidade de aposta é ilegal.

Dia de campanha

A 11 dias das eleições, Trump continua a corrida desenfreada para recuperar terreno frente a Biden, com dois comícios no importante Estado da Flórida nesta sexta-feira.

Enquanto isso, Biden falou de Wilmington, Delaware, onde vive, para expor seu plano de "vencer a covid-19" e recuperar a economia, fortemente atingida pela pandemia.

No debate, os dois candidatos trocaram opiniões sobre as políticas das quais divergem, mas o duelo provavelmente não mudará a dinâmica da corrida presidencial, em um ciclo eleitoral inusitado em que mais de 50 milhões de pessoas já anteciparam o voto por causa da pandemia./REUTERS e AFP