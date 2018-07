Mercosul começa a definir prazos de adesão da Venezuela

BRASÍLIA - Técnicos de Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela começam a definir nesta segunda-feira, 30, em Brasília os processos e os prazos da adesão do país caribenho ao Mercosul, que será oficializada na terça-feira em uma cúpula extraordinária do bloco regional, informaram neste domingo fontes oficiais.

A Cúpula de terça-feira dos presidentes do Mercosul e da Venezuela para carimbar politicamente a entrada desta última ao bloco será precedida por uma reunião de técnicos dos quatro países na manhã da segunda-feira e por uma de chanceleres na tarde, disseram fontes do Ministério das Relações Exteriores. "A reunião dos ministros de Exteriores será informal, mas a de técnicos será para começar a definir o processo formal de integração da Venezuela ao Mercosul", segundo a fonte consultada.

Na reunião de diplomatas será negociada uma agenda e uma metodologia para o grupo de trabalho criado para definir os aspectos técnicos do programa de liberação comercial que a Venezuela iniciará até chegar a um livre-comércio com os demais países do Mercosul.

Entre os temas que tal grupo técnico terá que definir também figura uma nomenclatura comum, já que Venezuela ainda tem para seu comércio a nomenclatura da Comunidade Andina (CAN), bloco que abandonou em abril de 2011. Igualmente serão negociados os prazos em que a Venezuela irá adotando a Tarifa Externa Comum (AEC) com o qual os membros do Mercosul taxam as importações procedentes de países de fosse do bloco.

Outro assunto a ser negociado pelo grupo técnico é a lista de produtos que a Venezuela poderá excetuar desse AEC, à qual cada país tem direito segundo suas necessidades e que no caso da Argentina e do Brasil é de até 200 itens. Segundo versões da imprensa, a Venezuela aspira a ter inicialmente amplas listas de exceção para poder proteger setores industriais que necessitam de um tempo para alcançar a competitividade que têm os dos países do Mercosul.

Segundo a Chancelaria brasileira, apesar dos presidentes da Argentina, Cristina Kirchner; Uruguai, José Mujica, e Venezuela, Hugo Chávez, devem chegar a Brasília na segunda-feira, a cúpula só começará às 9h45 de terça-feira, quando os três serão recebidos pela presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto.

Após o encontro, os presidentes posarão para uma foto oficial e terão um almoço em Brasília. Na cúpula do Mercosul do dia 29 de junho na cidade argentina de Mendoza, os presidentes de Brasil, Argentina e Uruguai aprovaram a suspensão temporária do Paraguai do bloco por questionar o processo de cassação de Fernando Lugo como presidente desse país.

Igualmente deram sinal verde à entrada oficial da Venezuela ao Mercosul, que tinha sido aprovado há vários meses, mas que estava travado no Senado paraguaio.