Mercosul convidará Bolívia e Equador a integrar o bloco Os países do Mercosul vão convidar Bolívia e Equador a integrar o bloco. A informação foi dada hoje pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, que está no Paraguai para a reunião de Cúpula do Mercosul. Por enquanto, é uma conversa inicial e os dois países demonstraram interesse em aderir ao Mercosul. Bolívia e Equador já são Estados associados do bloco.