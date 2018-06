Mercosul rejeita invasão do Parlamento na Venezuela

BUENOS AIRES - Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, fundadores do Mercado Comum do Sul (Mercosul), manifestaram nesta quarta-feira, 5, sua "mais categórica rejeição" à invasão do Parlamento da Venezuela e à agressão de deputados por grupos que apoiam o presidente Nicolás Maduro.

"Tais fatos, precedidos de uma intervenção de altas autoridades do Poder Executivo, sem prévio acordo das autoridades legislativas, constituem um avassalamento do Executivo sobre outro Poder do Estado, algo inadmissível na institucionalidade democrática", destaca o comunicado dos países fundadores do Mercosul, emitido em Buenos Aires.

O que desencadeou o documento foi a invasão do Parlamento, controlado pela oposição, por um grupo de partidários de Maduro. Vários dos legisladores atacados ficaram feridos - alguns na cabeça - e precisaram ser levados a um centro médico.

"Solicitamos ao governo da Venezuela que ponha fim imediatamente a todo discurso e ações que incentive uma maior polarização, com o consequente crescimento da violência, e a garantir o respeito aos direitos humanos, a separação dos poderes e a vigência do Estado de Direito", afirma o comunicado. A sede do Parlamento só foi esvaziada após mais de sete horas de cerco.

Os países do Mercosul, bloco do qual a Venezuela está suspensa desde dezembro, se disseram novamente dispostos a "apoiar e acompanhar o povo-irmão venezuelano na saída da grave crise política, social e humanitária que atravessa seu país e no caminho para a restauração plena das instituições democráticas e da paz social". / AFP