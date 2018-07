Mercosul suspende presença de Paraguai em encontro Buenos Aires, 24/06/2012 - O Mercosul suspendeu a participação do Paraguai num encontro na próxima semana após a deposição do presidente Fernando Lugo, anunciou o Ministério do Exterior da Argentina neste domingo, segundo a AFP. As informações são da Dow Jones. (Paula Moura - paula.moura@grupoestado.com.br)