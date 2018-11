Morre mergulhador que procurava caixa-preta de avião que caiu na Indonésia

JACARTA - As autoridades da Indonésia confirmaram neste sábado, 3, a morte de um dos mergulhadores que procuravam a caixa-preta e o avião da Lion Air que caiu na última segunda-feira , 29, no mar de Java, com 189 pessoas a bordo sem deixar sobreviventes.

A vítima foi identificada como Syahrul Anto, membro da Equipe de Mergulhadores de Resgate da Indonésia, que morreu na sexta-feira, 2, à tarde.

O diretor da Agência Nacional de Busca e Resgate Nacional (Basarnas), Muhammad Syaugi, disse que o mergulhador saiu inconsciente de uma imersão e morreu quando foi internado no Hospital Regional Koja, em Jacarta.

As autoridades encontraram, na última quinta-feira, 1, uma das caixas-pretas do avião. Investigadores tentam recuperar os dados do dispositivo, mas ele se encontra parcialmente danificado. /EFE