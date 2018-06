Mergulhadores da Indonésia recuperam corpos perto de fuselagem de avião da AirAsia

DJOHAN WIDJAJA, REUTERS 22 Janeiro 2015 | 07h52

Mergulhadores indonésios encontraram nesta quinta-feira seis corpos perto da fuselagem do avião da AirAsia que caiu no mês passado no mar de Java, mas não conseguiram entrar nos destroços do jato onde acreditam que esteja a maioria das vítimas, informou uma autoridade da Marinha.

O mau tempo e a baixa visibilidade da água têm prejudicado o trabalho dos mergulhadores que buscam os corpos e tentam levantar do fundo do mar a parte principal do avião.

"Estava muito escuro, a visibilidade era muito limitada, então nossas equipes de mergulho não conseguiram entrar", disse o contra-almirante Widodo, comandante da frota ocidental da Marinha, a repórteres a bordo do navio militar KRI Banda Aceh. "No entanto, nós ainda acreditamos que podemos retirar todos os corpos de lá."

Widodo acrescentou que as equipes de resgate esperam prender bolsas de ar gigantes na fuselagem para retirá-la do fundo do mar e levá-la à superfície na sexta-feira.

O voo QZ8501 da Indonesia AirAsia perdeu contato com as torres de controle do tráfego aéreo em meio ao mau tempo em 28 de dezembro, com menos da metade de um voo de duas horas entre a cidade indonésia de Surabaya e Cingapura. Não houve sobreviventes entre as 162 pessoas a bordo do Airbus A320.

Uma equipe internacional de busca e resgate recuperou 59 corpos até o momento e localizou as duas caixas-pretas da aeronave. A causa da queda fatal ainda é desconhecida, mas investigadores descartaram que tenha ocorrido um atentado.