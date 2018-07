Mergulhadores encontram suposto pedaço do Costa Concordia

ILHA DE GIGLIO, ITÁLIA - Mergulhadores encontraram nesta terça-feira, 24, o que parece ser um pedaço do navio Costa Concordia, que naufragou na Itália.

Veja também:

Vai a 16 o total de mortos no naufrágio

OUÇA: Capitão recebe ordens de voltar para o barco

ESPECIAL: O naufrágio do Costa Concordia

Nas imagens em vídeo feitas pela Guarda Costeira italiana, é possível ver uma enorme peça de metal junto às pedras no fundo do mar. Assista a seguir:

Os trabalhos de bombeamento do combustível do navio começaram nesta terça-feira. No total, 500 mil galões de óleo devem ser retirados da embarcação, que encalhou perto da ilha de Giglio no último dia 13.

Com a descoberta de mais um corpo nesta terça-feira, o número de mortos no acidente com o Costa Concordia subiu para 16. Outras 16 pessoas continuam desaparecidas.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.